Масса 6 коробок с яблоками равна 180 килограмм масса пустого ящика 2 килограмм чему ??авна масса яблок в одной коробке
Математика
Масса 6 коробок с яблоками равна 180 килограмм масса пустого ящика 2 килограмм чему ??авна масса яблок в одной коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180/6=30 кг - вес одного короба я яблоками 30-2=28 кг - масса яблок в одной коробке
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