Масса 6 коробок с яблоками равна 180 килограмм масса пустого ящика 2 килограмм чему ??авна масса яблок в одной коробке

Математика

Масса 6 коробок с яблоками равна 180 килограмм масса пустого ящика 2 килограмм чему ??авна масса яблок в одной коробке

Автор: Гость