Назовите соединения, формулы которых
Химия
Назовите соединения, формулы которых
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1) бутан 2) бутен-1 3)бутен-2 4)пропан 5)бутан 6)пропанол 7)пропиловый спирт
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