Решите уровнения: 1)14,63х+3,37х-0,48=2,4 2)16а-7а+0,96=2,22
Математика
Решите уровнения: 1)14,63х+3,37х-0,48=2,4 2)16а-7а+0,96=2,22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14,63х+3,37х-0,48=2,4 18х=2,4+0,48 18х=2,88 х=2,88:18 х=0,16 2) 16а-7а+0,96=2,22 9а=2,22-0,96 9а=1,26 а=1,26:9 а=0,14
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