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Что такое личное окончание глагола?
Русский язык
Что такое личное окончание глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит окончание на |и|| сопряжение
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