Помогите разделить 61,699:158 46,002:164 1,31313:13 1,717:17 в столбик!
Математика
Помогите разделить 61,699:158 46,002:164 1,31313:13 1,717:17 в столбик!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61,699:158=0,3905 46,002:164=0,2805 1,31313:13=0,10101 1,717:17=0,101 В столбик сама реши с помощью ответов
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