Напиши,что означает слово "берлога"

Окружающий мир
Напиши,что означает слово "берлога"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берлога-это зимовочное укрытие медведя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нчерти прямоугольник длина которого 7 см а ширина на 6 см короче . назови этот прямоугольник . надпиши длины сторон
Ответить
Русский язык
Продолжите текст 2-3 предложениями Когда в солнечное утро, летом, пойдешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы... Когда подойдешь ближе и ра...
Ответить
Математика
Галя и Маша собрали 24,6 килограмма клубники причем колеса право на 4,8 килограммов меньше чем масса Сколько килограммов клубники собрала каждая де...
Ответить
Математика
Пожалуйста срочно номер 1562,1563
Ответить
Алгебра
Во сколько раз длиннее лестница до 4 этажа по сравнению с длиной лестницы до 2 этаж??.(Длина лестницы между этажами одинакова)
Ответить