Напиши,что означает слово "берлога"
Окружающий мир
Напиши,что означает слово "берлога"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берлога-это зимовочное укрытие медведя.
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