Какой вклад Паустовский внес в литературу скажите пж

Литература
Какой вклад Паустовский внес в литературу скажите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паустовский жил в бараках Ленинградской обл вместе с рабочим и крестьянами, ходил в поле на жну, работал на заводе га станке в общем был зарабочий класс! Это и есть вклад в дело лит-ры советских стран!
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