Какой вклад Паустовский внес в литературу скажите пж
Литература
Какой вклад Паустовский внес в литературу скажите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паустовский жил в бараках Ленинградской обл вместе с рабочим и крестьянами, ходил в поле на жну, работал на заводе га станке в общем был зарабочий класс! Это и есть вклад в дело лит-ры советских стран!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Окружающий мир
Математика
Нчерти прямоугольник длина которого 7 см а ширина на 6 см короче . назови этот прямоугольник . надпиши длины сторон