Какие природные зоны вы знаете?
Биология
Какие природные зоны вы знаете?
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Гость:
Арктическая пустыня, лесотундра, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, пустыни и полупустыни
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