С книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила каждая из э...
Математика
С книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила каждая из этих3 школ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ая школа 7200 2-ая школа 6300 Складываем: 7200+6300=13500 Вычитаем: 28800-13500=15300 Теперь делим: 15300÷2=7650 Понятно?
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