С книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила каждая из э...

Математика

С книжного склада отправили в школы города 28800 учебников в 1 школу отправили 4часть этих учебников во вторую 6300учебников а остальные учебники были отправлены в 3 школы поровну в каждую сколько учебников получила каждая из этих3 школ

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