Гражданин К. В состоянии опьянения совершил в вагоне метро хулиганское действия: ??рубо бранился, сильно ударил одного из пассажиров; был задержан работником милиции. Проспавшись, он заявил, что ничего не помнит, т.к. Был сильн...

Право

Гражданин К. В состоянии опьянения совершил в вагоне метро хулиганское действия: ??рубо бранился, сильно ударил одного из пассажиров; был задержан работником милиции. Проспавшись, он заявил, что ничего не помнит, т.к. Был сильно пьян. Как будет расценено в суде это обстоятельство? Квалифицируйте действия гражданина с точки зрения норм права.

Автор: Гость