Гражданин К. В состоянии опьянения совершил в вагоне метро хулиганское действия: ??рубо бранился, сильно ударил одного из пассажиров; был задержан работником милиции. Проспавшись, он заявил, что ничего не помнит, т.к. Был сильн...
Право
Гражданин К. В состоянии опьянения совершил в вагоне метро хулиганское действия: ??рубо бранился, сильно ударил одного из пассажиров; был задержан работником милиции. Проспавшись, он заявил, что ничего не помнит, т.к. Был сильно пьян. Как будет расценено в суде это обстоятельство? Квалифицируйте действия гражданина с точки зрения норм права.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он понесет наказание как разбой и будет задержан
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