В каком из алюминиевых стержней площадью поперечного сечения 5 и 8 см^2 , возникает ??ольшее механическое напряжение при действии на них одинаковой силы ?
Физика
В каком из алюминиевых стержней площадью поперечного сечения 5 и 8 см^2 , возникает ??ольшее механическое напряжение при действии на них одинаковой силы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Механическое напряжение: σ = Fупр / S Поскольку силы одинаковы, то напряжение БОЛЬШЕ в стержне с МЕНЬШЕЙ площадью сечения (то есть в стержне с площадью 5 см²
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