5,11/20×8+63/10 выполните действие
Математика
5,11/20×8+63/10 выполните действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5,11/20*8+63/10=40,88/20+6,3=2,044+6,3=8,344.
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