Розв"яжи задачу алгебраїчним способом. Зоднієї ділянки зібрали 16 кг моркви, а з д??угої - 24 кг. Усю моркву розклали у ящики, по 8 кг у кожний. Сільки одержали ящиків з морквою?

Математика

Розв"яжи задачу алгебраїчним способом. Зоднієї ділянки зібрали 16 кг моркви, а з д??угої - 24 кг. Усю моркву розклали у ящики, по 8 кг у кожний. Сільки одержали ящиків з морквою?

Автор: Гость