Розв"яжи задачу алгебраїчним способом. Зоднієї ділянки зібрали 16 кг моркви, а з д??угої - 24 кг. Усю моркву розклали у ящики, по 8 кг у кожний. Сільки одержали ящиків з морквою?
Математика
Розв"яжи задачу алгебраїчним способом. Зоднієї ділянки зібрали 16 кг моркви, а з д??угої - 24 кг. Усю моркву розклали у ящики, по 8 кг у кожний. Сільки одержали ящиків з морквою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16кг+24кг=40кг - зібрали моркви усього 40кг:8кг=5-кількість ящиків Відповідь: 5 ящиків
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