Помогите пожалуйста!!!! Полный синтаксический разбор предложения: По обеим стор??нам дороги торчали голые, черные камни; кое-где из-под снега выглядели кустарники, но ни одни сухой листок не шевелился, и весело было слышать с...

Гость: Гость:

По обеим(обстоятельство) сторонам(обстоятельство) дороги(дополнение) торчали(сказуемое) голые(определение), черные(определение) камни(подлежащее); кое-где из под снега(обстоятельство) выглядели(сказуемое) кустарники(подлежащее), но ни одной (опредление) сухой (определение) листок(подлежащее) не шевелился(сказуемое), и весело (дополнение ) было(обстоятельство) слышать(сказуемое) среди этого мертвого(опредление) сна(дополнение) природы(дополнение) фырканье(дополнение) усталой(опредление) почтовой(определение) тройки(дополнение) и не ровное(обстоятельство) побрянькивание(дополнение) русского(опредление) колокольчика(дополнение)