Помогите пожалуйста!!!! Полный синтаксический разбор предложения: По обеим стор??нам дороги торчали голые, черные камни; кое-где из-под снега выглядели кустарники, но ни одни сухой листок не шевелился, и весело было слышать с...

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!! Полный синтаксический разбор предложения: По обеим стор??нам дороги торчали голые, черные камни; кое-где из-под снега выглядели кустарники, но ни одни сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мёртвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и не ровное побрякиванье русского колокольчика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По обеим(обстоятельство) сторонам(обстоятельство) дороги(дополнение) торчали(сказуемое) голые(определение), черные(определение) камни(подлежащее); кое-где из под снега(обстоятельство) выглядели(сказуемое) кустарники(подлежащее), но ни одной (опредление) сухой (определение) листок(подлежащее) не шевелился(сказуемое), и весело (дополнение ) было(обстоятельство) слышать(сказуемое) среди этого мертвого(опредление) сна(дополнение) природы(дополнение) фырканье(дополнение) усталой(опредление) почтовой(определение) тройки(дополнение) и не ровное(обстоятельство) побрянькивание(дополнение) русского(опредление) колокольчика(дополнение)
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