Разделить.слова на две группы по какому признаку осень листья февраль льет

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Разделить.слова на две группы по какому признаку осень листья февраль льет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкий знак смягчающий-осень,февраль.Мягкий знак разделительный-листья,льёт.
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