Краткая запись к задаче для игры 12 детей разделились на 2 команды поровну сколько ??етей в каждой команде

Математика
Краткая запись к задаче для игры 12 детей разделились на 2 команды поровну сколько ??етей в каждой команде
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12:2=6(д) Ответ:6детей
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