Я приехал с работы день выдался не простой но мне удалось все сделать вовремя

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Я приехал с работы день выдался не простой но мне удалось все сделать вовремя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я приехал с работы. День выдался не простой, но мне удалось все сделать вовремя
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