ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! После насыщения воздуха водяным паром его излишк ... . Отн??сительная влажность измеряется с помощью прибора, который называется ... .
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! !! После насыщения воздуха водяным паром его излишк ... . Отн??сительная влажность измеряется с помощью прибора, который называется ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибор называется психрометром - это прибор для измерения влажности воздуха и его температуры.
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