Светлые (мечты)- разбор прилагательного.Помогите плиз

Русский язык
Светлые (мечты)- разбор прилагательного.Помогите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет-корень,л-суффикс,ые-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
весенние месяцы неживой природы
Ответить
Физика
2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если плотность воды в озере равна 1010 кг/м3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйстааа
Ответить
Математика
У Степана есть 11 больших учебников и 10 маленьких. На одну книжную полку помещается или 5больших учебников или 9маленьких, или 4 больших и 3 мален...
Ответить
Математика
Запишите смешанную дробь в виде неправильной дроби: а)1 целая \frac{3}{4} б)9 целых \frac{5}{7} в)12 целых \frac{2}{3}
Ответить