Светлые (мечты)- разбор прилагательного.Помогите плиз
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Светлые (мечты)- разбор прилагательного.Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет-корень,л-суффикс,ые-окончание
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