2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если плотность воды в озере равна 1010 кг/м3
Физика
2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если плотность воды в озере равна 1010 кг/м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тиск в рідині в полі тяжіння залежить від глибини згідно із формуло..де — р1 густина рідини, — g прискорення вільного падіння , — h глибина, на якій вимірюється тиск. Pтиск=p1gh
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