2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если плотность воды в озере равна 1010 кг/м3

Физика
2. Рассчитайте давление на наибольшей глубине в озере, равной 8 м, если плотность воды в озере равна 1010 кг/м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тиск в рідині в полі тяжіння залежить від глибини згідно із формуло..де     — р1   густина   рідини,     — g   прискорення вільного падіння ,     — h  глибина, на якій вимірюється тиск. Pтиск=p1gh

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