Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.

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Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.

Автор: Гость