Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.
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Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит диффузия.) Диффузия- это явление при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. В горячей воде диффузия происходит гораздо быстрее нежели в холодной воде.
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