Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.

Другие предметы
Помогите пожалуйста практической работой. Берём два стакана, один стакан холодну?? воду второй стакан горячую воду потом берём марганцовку накончиках спички и мимокаем одновременно оба стакана и наблюдаем что происходит.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит диффузия.) Диффузия- это явление при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. В горячей воде диффузия происходит гораздо быстрее нежели в холодной воде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите срочно, нужно до завтра
Ответить
Математика
Магазин канцелярских товаров привезли 915 шариковых ручек из них 300 207 ручек с черной пастой ручек с синей пастой на 98 больше остальные из красн...
Ответить
Українська мова
Запишіть транскрипцію слова РОЗЖУВАТИ,БУДЬ-ЛАСКА
Ответить
Математика
Помогите. как решать? какую формулу нужно применять?
Ответить
Математика
5(x-1,4)-6<4x-1,5 помогите пожалуйста
Ответить