Магазин канцелярских товаров привезли 915 шариковых ручек из них 300 207 ручек с черной пастой ручек с синей пастой на 98 больше остальные из красной пасты сколько ручек с красной пастой привезли в магазин

Математика
Магазин канцелярских товаров привезли 915 шариковых ручек из них 300 207 ручек с черной пастой ручек с синей пастой на 98 больше остальные из красной пасты сколько ручек с красной пастой привезли в магазин
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