Во время аварийного торможения автомобиль проехал 50 м и остановился через 5с. какая начальная скорость автомобиля?

Физика

Во время аварийного торможения автомобиль проехал 50 м и остановился через 5с. какая начальная скорость автомобиля?

Автор: Гость