Во время аварийного торможения автомобиль проехал 50 м и остановился через 5с. какая начальная скорость автомобиля?

Физика
Во время аварийного торможения автомобиль проехал 50 м и остановился через 5с. какая начальная скорость автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шесть километров в час
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