Какие органоиды присутствуют в клетках зеленых водорослей

Биология
Какие органоиды присутствуют в клетках зеленых водорослей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ядро, клеточная мембрана, цитоплазма, рибосомы, митохондрии, ЭПС, Комплекс Гольджи, пластиды, сократительная вакуоль. 2) Покрытосеменные образуют цветок, а водоросли не цветут  Тело водорослей называется слань и не делится на ткани и органы  Цветковые могут (хотя бы теоретичски) образовать плоды  Цветковые никогда не растут на большой глубине, как водоросли, их тело чаще всего лежит на воде, а не под водой. Так есть возможность дышать кислородом воздуха, а не растворенным в воде.  Они пренадлежат к разным систематическим группам и имеют свою историю развития (эволюцию) 3)П отому что водоросли пресноводных неглубоких водоемов имеют доступ к солнечным лучам больше, и хлорофилла в них больше, у бурых пигмент каротиноид  преобладает над хлорофиллом, а у багрянок(красных водорослей) преобладает фикоцианин, что обеспечивает растению красноватую окраску.
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