Какие органоиды присутствуют в клетках зеленых водорослей

Гость: Гость:

1)Ядро, клеточная мембрана, цитоплазма, рибосомы, митохондрии, ЭПС, Комплекс Гольджи, пластиды, сократительная вакуоль. 2) Покрытосеменные образуют цветок, а водоросли не цветут Тело водорослей называется слань и не делится на ткани и органы Цветковые могут (хотя бы теоретичски) образовать плоды Цветковые никогда не растут на большой глубине, как водоросли, их тело чаще всего лежит на воде, а не под водой. Так есть возможность дышать кислородом воздуха, а не растворенным в воде. Они пренадлежат к разным систематическим группам и имеют свою историю развития (эволюцию) 3)П отому что водоросли пресноводных неглубоких водоемов имеют доступ к солнечным лучам больше, и хлорофилла в них больше, у бурых пигмент каротиноид преобладает над хлорофиллом, а у багрянок(красных водорослей) преобладает фикоцианин, что обеспечивает растению красноватую окраску.