Как будет выглядеть медицинский колледж будущего срочно пожалуйста!!!!

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Как будет выглядеть медицинский колледж будущего срочно пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего колледжи будут оснащены ультрасовременными методами обучения мед персонала. возможно будут симуляторы ситуаций с пациентами, где необходимо будет оказать первую мед помощь людям, учиться также будут на манекенах, оснащенными последними передовыми технологиями
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