Придумать дальнейшую судьбу серой шейке СРОЧНО!!!!!!

Гость: Гость:

К лету серая шейка выросла и поумнела. В один прекрасный день бежит лиса мимо пруда в котором плавает серая шейка вдруг кусты зашевелились . серая шейка заметила в кустах охотника. и тогда она подумала , а не попробовать ли мне перехитрить лису . серая шейка начала громко крякать и на ее голос прибежала лиса. серая шейка нырнула в воду.В этот самый момент охотник прицелился и выстрелил. пуля попала прямо в лису . с тех пор никто не мешал серой шейке осваивать просторы озера.