Упрости выражения: 6*а+4*а-7*а=; 150*2-n*(9-4)=; 1100:2-(x*8+x*5-x*3)=
Математика
Упрости выражения: 6*а+4*а-7*а=; 150*2-n*(9-4)=; 1100:2-(x*8+x*5-x*3)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6a+4a-7a=3a 2. 150*2-n*(9-4)=300-5n 3. 1100:2-(8x+5x-3x)=550
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