Серёжа ,Костя и Женя решили помочь малышам
Информатика
Серёжа ,Костя и Женя решили помочь малышам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоесть они помогли всем малишам.
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