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Составить Слова из слова Сыйлык
Қазақ тiлi
Составить Слова из слова Сыйлык
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Мен ағамның туған күңіне сыйлық жасадым
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