Определите значение приведенных фразеологизмов и подберите к ним :а) синонимичны??;б)антонимичные На всех парах; от горшка два вершка; в большом горшке на донышке
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Определите значение приведенных фразеологизмов и подберите к ним :а) синонимичны??;б)антонимичные На всех парах; от горшка два вершка; в большом горшке на донышке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На всех порах - означает очень быстро; во весь дух(синоним),черепашьим шагом(антоним). От горшка два вершка - означает очень маленький(человек например); метр с кепкой(синоним),ростом не вышел(синоним), верста коломенская(антоним). В большом горшке на донышке - означает очень мало(маленькое количество). кот наплакал(синоним),с гулькин нос(синоним), хоть отбавляй(антоним),куры не клюют(антоним)
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