Помогите (X-240)%2=410
Математика
Помогите (X-240)%2=410
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-240)\2=410 x-240=410*2 x-240=820 x=820+240 x=1060 Ответ: 1060
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