Решите пожайлуста здесь надо сначало написать слова с нулевым оконьчанием а пото?? остальные

Русский язык
Решите пожайлуста здесь надо сначало написать слова с нулевым оконьчанием а пото?? остальные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер,трактор,праздник,обед,творог,магазин,огурец,ужин. это все с нулевым окончанием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С ТЕСТОМ ПО АНГЛИЙСКОМУ! VIII. Выберите правильный перевод пр??частия I 1. Looking at our sales profile in the UK, we can ...
Ответить
Окружающий мир
Назови предметы сделанные из черных металлов
Ответить
Математика
Помогите (X-240)%2=410
Ответить
Другие предметы
Как будет выглядеть медицинский колледж будущего срочно пожалуйста!!!!
Ответить
Английский язык
Complete the text with suitable verbs. One example (0) hass been done for you. Eg: 0 - lived We (lived) in a cheap hotel Manhattan. I _____ up ea...
Ответить