Решите пожайлуста здесь надо сначало написать слова с нулевым оконьчанием а пото?? остальные
Русский язык
Решите пожайлуста здесь надо сначало написать слова с нулевым оконьчанием а пото?? остальные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер,трактор,праздник,обед,творог,магазин,огурец,ужин. это все с нулевым окончанием
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