Назови предметы сделанные из черных металлов

Окружающий мир
Назови предметы сделанные из черных металлов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золото,серебро,марганец,сталь
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