В процессе загрузки компьютера возникло сообщение ''Non system disk.""С чем это можно быть связано
Информатика
В процессе загрузки компьютера возникло сообщение ''Non system disk.""С чем это можно быть связано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, нет системного диска.
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