Помогите пожалуйста представить в виде многочлена 9p^2-(4+3p)^2

Алгебра
Помогите пожалуйста представить в виде многочлена 9p^2-(4+3p)^2
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