Помогите пожалуйста. При каких действительных значениях параметра а система имеет максимальное число решений. Система: 2|х|+3|у|=6 х^2+у^2=а
Алгебра
Помогите пожалуйста. При каких действительных значениях параметра а система имеет максимальное число решений. Система: 2|х|+3|у|=6 х^2+у^2=а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построй графики этих уравнений на координатной плоскости XOY. 2|x|+3|y| = 6 - этот график симметричен относительно оси ОХ и симметричен относительно оси ОУ, т.к. замены x на -x, y на -y фактически не изменяют само уравнение. Фактически - это ромб, диагоналями которого являются оси OX и OY. x^2 + y^2 = a, график этого уравнения - это окружность с центром в начале координат и радиусом R = . При различном радиусе этой окружности будет разное количество пересечений ромба с окружностью. Нужно исследовать этот вопрос геометрически.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите с английским пожалуйста. What are the animals trying on? Look at the picture and complete the sentences.The words in the box will help.
Русский язык
Русский язык