Помогите пожалуйста прошу!!! Найдите на мозаиках апостола Петра. Почему петух изображён между Христом и Петром? Расскажите.
Другие предметы
Помогите пожалуйста прошу!!! Найдите на мозаиках апостола Петра. Почему петух изображён между Христом и Петром? Расскажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что петух символ справедливости,красивый,но не хвостливый,умнее остальных птиц,но при этом бескорыстен ко всем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У бактерий отсутствует(-ют) а)клеточная стенка б)аппарат Гольджи в)цитоплазматическая мембрана г)митохондрии
Алгебра
Другие предметы