Помогите пожалуйста прошу!!! Найдите на мозаиках апостола Петра. Почему петух изображён между Христом и Петром? Расскажите.

Другие предметы
Помогите пожалуйста прошу!!! Найдите на мозаиках апостола Петра. Почему петух изображён между Христом и Петром? Расскажите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что петух символ справедливости,красивый,но не хвостливый,умнее остальных птиц,но при этом бескорыстен ко всем
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