Упростите b(m-7)-7b x(c+1)+c(x-1) y(x-4)+x(3-y) m(k-3)-k(m-5) a(1-b)-a(1+b) b(2d-5)-b(d+5)
Алгебра
Упростите b(m-7)-7b x(c+1)+c(x-1) y(x-4)+x(3-y) m(k-3)-k(m-5) a(1-b)-a(1+b) b(2d-5)-b(d+5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bm-7b-7b=bm-14b cx+x+cx-c=2cx+x-c xy-4y+3x-xy=3x-4y km-3m-km-5k=-3m-5k a-ab-a-ab=0 2bd-5b-bd-5b=bd-10b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Українська література
Математика
Решить задачу токарь за 1 час делает 15 деталей а его ученик 11 сколько деталей сделают они за 8 часов работы