Решить задачу токарь за 1 час делает 15 деталей а его ученик 11 сколько деталей сделают они за 8 часов работы
Математика
Решить задачу токарь за 1 час делает 15 деталей а его ученик 11 сколько деталей сделают они за 8 часов работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*15=120 деталей-сделает токарь за 8ч 8*11=88 деталей-ученика за 8ч 120+88=208 деталей-сделают вместе на 8ч
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