Решить задачу токарь за 1 час делает 15 деталей а его ученик 11 сколько деталей сделают они за 8 часов работы

Математика

Решить задачу токарь за 1 час делает 15 деталей а его ученик 11 сколько деталей сделают они за 8 часов работы

Автор: Гость