Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність

Українська мова
Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овочі та фрукти поєднання двох повгозначних слів а може й і ні
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