Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність

Українська мова

Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність

Автор: Гость