Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність
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Укажіть словосполучення а.Овочі та фрукти б.щебечуть пташки. в.намалювати лисенятко. г через необережність
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Гость:
Овочі та фрукти поєднання двох повгозначних слів а може й і ні
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