А)разность 8m + 6 и 2n + 5 б)сумма 9a - 6 и 11b - 3 в)произведение 3y и 5x +11 г)частное 7z - 1 и z + 3
Математика
А)разность 8m + 6 и 2n + 5 б)сумма 9a - 6 и 11b - 3 в)произведение 3y и 5x +11 г)частное 7z - 1 и z + 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8m + 6)-(2n + 5)=8m+6-2n-5=8m+1-2n (9a - 6)+(11b - 3)=9a-9+11b 3y * (5x +11)=15yx+33y (7z - 1):(z + 3)=(7z-1)/(z+3)
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