А)разность 8m + 6 и 2n + 5 б)сумма 9a - 6 и 11b - 3 в)произведение 3y и 5x +11 г)частное 7z - 1 и z + 3

Математика

А)разность 8m + 6 и 2n + 5 б)сумма 9a - 6 и 11b - 3 в)произведение 3y и 5x +11 г)частное 7z - 1 и z + 3

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