Cогласны ли вы с И. С. Тургеневым который писал : "Пока останется хоть один русский, - до тех пор будут помнить Обломова"?
Литература
Cогласны ли вы с И. С. Тургеневым который писал : "Пока останется хоть один русский, - до тех пор будут помнить Обломова"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласны с Тургеневым "Пока останется хоть один русский,-до тех пор будут помнить Обломова? Это потому что наш русский народ хоть и велик но всегда среди него найдется хоть один Обломов(ленивый пассивный "трутень")
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