представляет пропущенные знаки препинания сначала сложные предложения где союз ?? соединяет простые предложения в составе сложного на тему простые предложения где союз а соединяет однородные члены Подчеркните грамматические осн...
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представляет пропущенные знаки препинания сначала сложные предложения где союз ?? соединяет простые предложения в составе сложного на тему простые предложения где союз а соединяет однородные члены Подчеркните грамматические основы и однородные члены соединены союзом и заключите в овал постройте схемы сложных предложений::::: 1.рыба видит приманку а не крючок.2 книга вся в счастье угрожает а несчастье утешает. 3 лето собирает А зима поедает. 4 счастье в воздухе не вьется а руками достается 5 летом ласточка день начинает а соловей кончает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут везде запятая перед а,1.рыба видит(грамматическая основа)2.сложное предложение,счастье угрожает,несчастье утешает(грамматические основы)3.сложное предложение. лето собирает,зима поедает(грамматические основы)4.сложное предложение.счастье вьется,руками достается(грамматические основы).5.сложное предложение.Ласточка начинает,соловей кончает.(грамматические основы) ПОЖАЛУЙСТА))))
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