представляет пропущенные знаки препинания сначала сложные предложения где союз ?? соединяет простые предложения в составе сложного на тему простые предложения где союз а соединяет однородные члены Подчеркните грамматические осн...

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представляет пропущенные знаки препинания сначала сложные предложения где союз ?? соединяет простые предложения в составе сложного на тему простые предложения где союз а соединяет однородные члены Подчеркните грамматические основы и однородные члены соединены союзом и заключите в овал постройте схемы сложных предложений::::: 1.рыба видит приманку а не крючок.2 книга вся в счастье угрожает а несчастье утешает. 3 лето собирает А зима поедает. 4 счастье в воздухе не вьется а руками достается 5 летом ласточка день начинает а соловей кончает.

Автор: Гость