Помогите решить упражнения 155

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Помогите решить упражнения 155
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнёзда-гнездо Вёсла-весло Короче всегда подстовляй в первое слово (ё) а во второе (е)
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