Экспозиция, завязка, оповидання за сестрою

Гость: Гость:

Експозиція: опис українського степу, розповідь про роль Свиридової могили для козаків, знайомство з козаком Семеном Непорадним. Зав’язка: незвичайна зустріч Непорадного з Павлусем. Розвиток подій: опис побуту і дозвілля козаків. Кульмінація: зустріч Павлуся з братом Петром. Розв’язка: після перепочину козаки вирішують здійснити наступ на татар.