Экспозиция, завязка, оповидання за сестрою
Українська література
Экспозиция, завязка, оповидання за сестрою
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Експозиція: опис українського степу, розповідь про роль Свиридової могили для козаків, знайомство з козаком Семеном Непорадним. Зав’язка: незвичайна зустріч Непорадного з Павлусем. Розвиток подій: опис побуту і дозвілля козаків. Кульмінація: зустріч Павлуся з братом Петром. Розв’язка: після перепочину козаки вирішують здійснити наступ на татар.
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