Напишите кто-нибудь доклад на тему:"Опасные и чрезвычайные ситуации" Заранее спа??ибо
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Напишите кто-нибудь доклад на тему:"Опасные и чрезвычайные ситуации" Заранее спа??ибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вулканы,тарнадо,таурат да?
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