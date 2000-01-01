Помогите пожалуйста прошу вас, скорее
Математика
Помогите пожалуйста прошу вас, скорее
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600<805<1200 480000<561795<630000 1200<1512<2000 45000<52922<60000
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