Решите задачу: на двух полках книг было поровну. С первой полки переставили 10 книг на вторую полку. На сколько книг на второй полке стало больше чем на первой?

Математика

Решите задачу: на двух полках книг было поровну. С первой полки переставили 10 книг на вторую полку. На сколько книг на второй полке стало больше чем на первой?

Автор: Гость