Решите задачу: на двух полках книг было поровну. С первой полки переставили 10 книг на вторую полку. На сколько книг на второй полке стало больше чем на первой?
Математика
Решите задачу: на двух полках книг было поровну. С первой полки переставили 10 книг на вторую полку. На сколько книг на второй полке стало больше чем на первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На второй полке стало больше на 10 книг чем на первой
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