Словосочетание со словами предмет,препятствие,премьера,притворить (дверь),претворить(мечту в жизнь),великолепный,телеграмма,состязание,подражать,поражение.
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Словосочетание со словами предмет,препятствие,премьера,притворить (дверь),претворить(мечту в жизнь),великолепный,телеграмма,состязание,подражать,поражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
колющий предмет, вопреки препятствиям, очередная премьера, притворить калитку, претворить планы в жизнь, великолепный голос, отправить телеграмму, состязание рысаков, подражать кумиру, поражение радиацией
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