ТЕПЛОХОД ПЛЫЛ 6ч по реке со скоростью 28 км/ ч и 8 с по озеру со скоростью 22 км/ ч. Како?? путь,по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?

Математика

ТЕПЛОХОД ПЛЫЛ 6ч по реке со скоростью 28 км/ ч и 8 с по озеру со скоростью 22 км/ ч. Како?? путь,по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?

Автор: Гость