ТЕПЛОХОД ПЛЫЛ 6ч по реке со скоростью 28 км/ ч и 8 с по озеру со скоростью 22 км/ ч. Како?? путь,по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?

Математика
ТЕПЛОХОД ПЛЫЛ 6ч по реке со скоростью 28 км/ ч и 8 с по озеру со скоростью 22 км/ ч. Како?? путь,по реке или по озеру, был длиннее и на сколько километров?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что путь по озеру.
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